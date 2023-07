– Med unntak av pandemiårene ser vi en oppadgående trend siden 2018, fastslår fungerende seksjonssjef i Tolletaten, Baard Nenseter.

Tolletaten kom nylig med en rapport der de kartlegger og beskriver omfanget av turistfiske og fiskesmugling.

Ifølge rapporten er trenden for 2022 oppadgående, og tallene for 2022 viser en høyere gjennomsnittsvekt per beslag enn foregående år med et snitt på 148 kg per beslag.