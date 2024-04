Tirsdag demonstreres det mot kvotemeldingen i Hammerfest, Vardø og Honningsvåg. Aksjonen på kaien i Honningsvåg ble planlagt i helgen og ledes av Lena Ingebrigtsen.

Hun og mannen driver matbutikk i Honningsvåg. Ifølge henne er fisken grunnlaget for at de bor i Honningsvåg, og med dagens kvotenedgang og fiskeripolitikk frykter hun at plassen skal miste fiskere.

– Partiene har gått til valg på at nå er det nord sin tur. Det er jo bare piss. De lyver til folk. Hvis vi mister masse fiskere, blir kundegrunnlaget borte.