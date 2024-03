Som alltid hadde rekefisker Sigurd-Andre Kristoffersen trålet etter reker på feltet sør for Drøbak, en tur som tar 6.5 timer. Med ferske reker om bord skulle han bare hjem til Ulvøya for å sove noen timer før han skulle sette kurs mot Oslo for å selge reker fra kaia torsdag morgen.

Etter kort tid på fjorden gikk alarmen om bord og Kristoffersen oppdaget at båten tok inn store mengder vann. Båten var da 75-100 meter sør for Malmøya i Oslofjorden og han forsto raskt at han hadde dårlig tid.