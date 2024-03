Fredag i 13-tiden rykket politiet i Svolvær i retning Kabelvåg, etter å ha fått tips om at en person mente å ha sett en båt gå på et skjær utenfor Kreta. Det var Lofotposten som omtalte saken først.

– Denne skal delvis ha kantret, opplyste vakthavende ved politiets operasjonssentral, Ivar Bo Nilsson til avisen.

Hovedredningssentralen Nord-Norge bekreftet på X fredag ettermiddag at en mann hadde falt over bord fra et mindre fiskefartøy, og at vedkommende ble tatt til land i Kabelvåg.

Politiet opplyste fredag kl. 14.07 at de forsøker å få klarhet i om det var flere om bord i båten. I en oppdatering fredag ettermiddag opplyser HRS på X, tidligere Twitter, at det er på det rene at mannen var alene i båten.

«Søket avsluttes derfor. HRS takker alle deltakende ressurser fra Redningsselskapet, Kystvakten, 330 skv og frivillige fartøy», skrev HRS på X i 14.30-tiden fredag.

Politiet opplyste i en tidligere oppdatering kl. 14.04 fredag følgende:

«Kl 1252 ble nødetatene oppringt og orientert om en båt som gikk på i land på Kreta. Båten ble etter dette liggende og slå mot land med motoren i gang. Politi og redningsskøyte kom raskt til stedet og konstaterte at det ikke var folk om bord i båten. Det ble satt i gang søk på havet og det ble gjort funn av en bevisstløs person. Personen er brakt til land og blir ivaretatt av helsepersonell på stedet»

Vil ha endring

Ørjan Sandnes er styreleder i Vestvågøy Fiskarlag, som har base en halvtime unna Stamsund der en grunnstøting fikk et tragisk utfall i slutten av januar, da en fisker omkom. Vedkommende var alene om bord da ulykken skjedde.

Fredag skjedde altså nok en grunnstøting, denne gang utenfor Kabelvåg, ved Kreta.

– Myndighetene må legge opp til at det kan stå flere om bord i sjarkene. Det har mye å si for sikkerheten, sier Sandnes, som uttaler seg på generelt grunnlag.

Dårlig vær

Markus Plementas kommunikasjonsrådgiver i Redningsselskapet opplyste til Fiskeribladet tidligere fredag at det var en fisker som ble funnet i sjøen.

– Fiskeren ble plukket opp av redningsskøyten «Sundt Flyer» utenfor Kabelvåg og kjørt inn til land hvor han ble overlevert til helse.

Plementas forteller at det dårlige været i området skal ha gjort operasjonen ganske krevende.

– Oppdraget for vår del er avsluttet. Vi vet per nå ikke omstendighetene rundt hvorfor han havnet i vannet.

Redningsleder Tor Eirik Torkelsen ved HRS Nord-Norge fortalte kl. 13.30 fredag at de først fikk inn melding om en grunnstøting fredag, og da varslet Redningsselskapet.

Det ble sendt redningshelikopter fra Tromsø for å bistå i søket.