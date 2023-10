– Vedtaket er ikke ulovlig, men etter min vurdering utøvelse av dårlig skjønn.

Slik kommenterer styreleder Kenneth Mikkelsen at både Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) avslo så vel ny tidsbegrenset tillatelse som dispensasjon fra aktivitetskravet for Grimsholm Fiskedrift AS.

– Vi søker ikke om en forlengelse av den midlertidige tillatelsen som ble gitt, men ny midlertidig tillatelse for Ingvild Elise Karlsen, slik at hun kunne beholde arven etter sin far. Forvaltningen hadde adgang til å innvilge vår søknad, men lette heller etter grunner til å avslå, argumenterer Mikkelsen videre.