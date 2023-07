Torsdag 20. juli startet andre del av makrell- og økosystemtoktet. De pelagiske trål- og ringnotfartøyene «Eros» og «Vendla» fikk nytt mannskap om bord i Tromsø, koordinator- og toktleder Leif Nøttestad og toktleder Åge Høines, ifølge en oppdatering på Havforskningsinstituttet sine hjemmesider.

Så langt har båtene kartlagt havområdene sør-sørvest og nordvest av Bjørnøya, og fra kysten vest av Tromsø til sør i Jan Mayen sonen i tillegg til i internasjonalt farvann.

– Det har vært mye makrell i norsk sone. Ikke helt kystnært, men inni norsk økonomisk sone, så det ser ut til å være en endring fra i fjor, sa Kjell Rong Utne, til Fiskeribladet under første del av toktet i sør.

I de nordlige områdene har det til sammenligning vært lavere trålfangster. Men makrellen som beiter langt nord om sommeren har vært betydelig større med gjennomsnittsvekter opptil 580 gram i trålhal sør i Jan Mayen-sonen.

Teknikerne Frøydis Rist Bogetveit og Bahar Mozfar holder opp den store makrellen som er fanget på «Eros», nordvest i Norskehavet. Foto: Leif Nøttestad/Havforskningsinstituttet

Ung kolmule

Gode vær- og vindforhold underveis har gitt god fremdrift for «Eros» og «Vendla», og gjort at trålhalene på 200–350 meters dyp har vært effektive.

Under andre del av toktet har det også vært økte mengder av nvg-sild nordover. Det er flest små sildestimer med sild på mellom 10 og 40 meters dyp.

Forskerne finner også kolmule. Vanligvis er de større og eldre i de nordlige områdene i Norskehavet, men i år finner de mye ung kolmule mellom 2 og 3 år.

Om bord på «Vendla» observerte mannskapet blåhval vest av Jan Mayen.

Makrell- og økosystemtoktet

Det årlige makrelltoktet i Norskehavet og omliggende havområder i juli er et samarbeid mellom Norge, Færøyene, Island og Grønland for å kartlegge mengde og utbredelse av makrell. Toktet er et viktig bidrag for å kunne beregne størrelsen på makrellbestanden. I tillegg måler toktet andre fiskebestander, plankton og havmiljø.

Leiefartøyene la ut fra Bergen 4. juli og toktet varer til 4. august.