Fiskeridirektoratet melder fredag ettermiddag at de stopper fisket på maksimalkvotetillegg for fartøy som fisker torsk i åpen gruppe og innenfor kystfiskeordningen nord for 62°N.

Beslutningen har virkning fra og med mandag 1. mai, opplyser direktoratet.

Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 30. april kl. 23:59.

«Fisket fortsetter innenfor garantere kvoter», skriver direktoratet.

Ved utgangen av forrige uke hadde åpen gruppe fisket 16.790 tonn av en justert gruppekvote på 21.333 tonn. Avsetningen til kystfiskeordningen er på 3000 tonn. Søndag var 2308 tonn av dette fisket.