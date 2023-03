Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding tirsdag.

Regjeringen innfører nå havdelingstiltak i det som er tidligere Finnmark fylke, men i første omgang vil det kun være midlertidig.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) har ikke tatt noen endelig avgjørelse etter at spørsmålet om havdeling var på høring tidligere i år.

– Jeg forstår at mange er utålmodig og ønsker at det innføres tiltak, men her handler det om å ta ting i riktig rekkefølge, sier Skjæran i pressemeldingen.

Venter på direktoratets vurdering

Det handler om hvor kystnært de største fartøyene skal få fiske. Forslaget fra Fiskeridirektoratet var å sende fartøy over 21 meter utenfor grunnlinja, og de over 28 meter utenfor fire nautiske mil av grunnlinja i fisket etter torsk i nord.

Dette både for å redusere beskatningen av kysttorsk, men også for å unngå konflikt og konkurranse mellom små og store fiskefartøy.

Som Fiskeribladet skrev i forrige uke, venter regjeringen nå på Fiskeridirektoratets oppsummering av høringen som ble gjennomført tidligere i år.

Målet var i utgangspunktet å iverksette tiltak i løpet av første halvdel av februar i år. Dette gjentok også Nærings- og fiskeridepartementet, da de i slutten av desember i fjor utsatte høringsfristen med to uker.

Men 1. mars var det ingen som kunne svare Fiskeribladet på om havdeling skulle iverksettes i vinter, eller ikke.

Havdeling – dette er saken: Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet gjennomføre en høring om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N.

Fiskeridirektoratet har i den forbindelse foreslått at fartøy over 21 meter ikke skal få fiske innenfor grunnlinja i fisket etter torsk nord for 62°N, og at fartøy over 28 meter ikke får fiske innenfor fire nautiske mil av grunnlinja i samme område.

Målet er å redusere uttaket av kysttorsk, men også å redusere konkurranse og konflikt mellom små og store fartøy.

Forslagene om havdeling ble sendt på høring i desember 2022, og hadde høringsfrist 31. januar 2023. Tiltak for å dempe fiskepresset på kysttorsken har høringsfrist 9. mars.

I budsjettforhandlingene på Stortinget høsten 2022 ble SV og regjeringspartiene enige om at havdeling skulle på høring, men at «formålet er å få på plass en betydelig innskjerping sammenliknet med dagens praksis».

Vil ikke forskuttere

Tirsdag kommer altså Skjæran med et midlertidig tiltak, som blant annet innebærer at Breivikfjorden stenges for alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskaper.

– Vi kan ikke forskuttere våre vurderinger før vi har fått sett nærmere på høringsinnspillene. Jeg har derfor besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak i tidligere Finnmark fylke, der alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap må fiske utenfor grunnlinjen, sier han i pressemeldingen.

Tiltakene vil tre i kraft så snart Fiskeridirektoratet gjennomfører forskriftsendringen.

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er det også besluttet å utsette høringsfristen på den andre delen av høringen om kysttorskvern fra 9. mars til 30. april 2023.