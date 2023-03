Fredag la Norges Sjømatråd frem ferske tall for norsk sjømateksport i februar. Til tross for stor nedgang i volum, bidrar svak krone og høy prisvekst til nye verdirekorder.

Direktør for industri i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, Stine Akselsen, mener det er lett å la seg blende av høye eksporttall. Alt er likevel ikke såre vel i sjømatnæringene, mener hun.

– Dessverre sendes altfor mye fisk ubearbeidet ut. Vi går glipp av betydelig aktivitet langs kysten, sier hun i en pressemelding.

Bør ha større ambisjoner

Selv om industrien gleder seg over stor etterspørsel etter norsk fisk i urolige tider, mener hun de høye eksporttallene ikke viser et korrekt bilde av inntjening og aktivitet i sjømatnæringene.

– Vi bør ha større ambisjoner for norsk verdiskaping enn å legge en ubearbeidet fisk i en kasse, fryst eller fersk, og så selge den hel til kunder i hele verden, sier Akselsen i pressemeldingen.

Etterlyser politikk

Hun viser til at samtlige norske partier ønsker at mer av den norske fisken skal bearbeides her hjemme. Likevel står industriens rammevilkår på stedet hvil.

I neste uke er det ett år siden det såkalte «Tveiteråsutvalget» la frem en lang liste med konkrete forslag til hvordan man kan øke aktiviteten i norsk fiskeindustri. Regjeringen har varslet at noen av disse forslagene vil bli fulgt opp i den kommende kvotemeldingen.

Men industrien er utålmodig.

– Dette var egentlig en smørbrødliste med konkrete, gryteklare forslag. Vi har ventet i ett år. Ingenting har skjedd til nå. Vi opplever fortsatt at industrien langs kysten strever med å holde hjulene i gang fordi de ikke har trygghet for å få nok råstoff til sine anlegg, sier Akselsen og spør:

– Hvorfor skjer det ingenting?

- Vi bør ha større ambisjoner for norsk verdiskaping enn å legge en ubearbeidet fisk i en kasse, sier Akselsen i Sjømat Norge. Foto: Silje Helene Nilsen

Distriktspolitikk

Akselsen viser til at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har blitt utfordret både av Stortinget, av rapporter og nyhetssaker.

– Vi lurer egentlig på hva som må til for at noe skal skje? Det er et svært viktig distriktspolitisk tiltak å sikre arbeidsplasser, særlig i nord. Den landbaserte fiskeindustrien er også sentral for å opprettholde bosetting i kystsamfunn i Finnmark, en bosetting som er kritisk for Norge av sikkerhetspolitiske hensyn. Da må det handling til for at regjeringen skal innfri sine uttalte mål, sier Akselsen i pressemeldingen.