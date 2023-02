Det skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding onsdag.

Det ekstraordinære tilsynet skjer som følge av ulykken om bord krabbefartøyet «Hunter». Tidligere i januar mistet fartøyet et besetningsmedlem over bord i Barentshavet i en arbeidsulykke.

Kommunikasjon

Sjøfartsdirektoratet vil be redere av havgående krabbefartøy om å på nytt gå gjennom arbeidsprosessene om bord med besetningen. Dette for å identifisere farer og iverksette tiltak som kan eliminere risikoen for å falle over bord, eller bli dratt over bord med redskapene.

– Vi vil også be redere sikre at besetningsmedlemmene kan kommunisere på arbeidsspråket om bord, og at det er anordnet tilstrekkelig og pålitelig kommunikasjonssystem mellom styrehus og arbeidsdekk, samt mellom besetningsmedlemmene på arbeidsdekk, sier Arild Lie, sjefsingeniør på underavdeling fiskefartøy, i pressemeldingen.

Fokus på arbeidsspråk

Det vil i tilsynene på de havgående krabbefartøyene, som skal gjennomføres i tida fremover, rettes særskilt fokus på arbeidsspråk og kommunikasjon mellom besetningsmedlemmene.

«Det vil bli kontrollert at utførte risikovurderinger er hensiktsmessige og tilpasset arbeidsoperasjonene om bord, og at identifiserte tiltak som fjerner eller reduserer farene faktisk er gjennomført», melder direktoratet.

Blir det avdekket avvik, vil det bli gitt pålegg om å utføre tiltak.

«Slike tiltak kan være fysiske barrierer, verne- og sikkerhetsinnretninger og sklisikring for å eliminere risikoen for fall over bord», opplyser direktoratet.