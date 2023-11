Fiskerinæringa stålsetter seg nå for tøffere tider, med kvotekutt på en rekke av de viktigste kommersielle artene, samtidig som utgiftene øker.

Neste års torskekvote er på laveste nivå siden 2008. Havforskerne har varslet at kvotene skal enda mer ned, før de forhåpentligvis stabiliserer seg.

Det blir tunge tak for mange, særlig i åpen gruppe. I Fiskeridirektoratets reguleringsforslag for 2024 blir det foreslått en garantert torskekvote på 5,6 tonn til en åpen gruppe-båt over 10 meter.

Bildet som tegnes bekymrer stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Rødt.