Forsker Terje van der Meeren på avdeling for reproduksjon og utviklingsbiologi ved Havforskningsinstituttet, kan ikke med sikkerhet si hvorfor oppdrettstorsk noen ganger har uvanlig hodefasong, knekk i nakken, er lubben og kort.

Det han derimot kan si, er at problemer med skjelettet hadde oppdrettstorsken også for ti-femten år siden i den forrige runden med torskeoppdrett.

– Vi har en mistanke om at ernæring kan bety noe for skjelettdeformasjoner.

Forsker Terje van der Meeren, sier hvilket startfôr torskelarvene får, kan ha betydning for skjelettdeformiteter. Foto: Anders Jakobsen/Havforskningsinstituttet

Torsken du ser øverst i saken, havnet i garna til en fisker i Meløy i vinter. Torsken som er synlig deformert, har skapt bekymring både hos lokale fiskere og Nord Fiskarlag.

Det var i midten av januar at Fiskeridirektoratet mottok tips om rømt oppdrettstorsk i Meløy. Direktoratet bekreftet da at det mest sannsynlig var snakk om rømt oppdrettstorsk. Det ble tatt prøver av fisken og DNA-analyser viste at det var svært stor grad av genetisk likhet mellom de rømte torskene, og fisk fra merdene i Norcod sitt anlegg, opplyste Fiskeridirektoratet på sine nettsider i midten av februar.

– Ikke fullverdige ernæringskilder

Både i forrige runde med oppdrettstorsk og nå, startfôres ofte larvene med hjuldyr eller saltsjøkreps, også kjent som Artemia. Dette på grunn av at torskelarvene i begynnelsen må ha levende byttedyr.

Hjuldyr og saltsjøkreps er også enkle å dyrke i store mengder.

– Problemet er at disse to ikke er fullverdige ernæringskilder, sier forskeren.

Forståelig

Han og noen andre forskere har nemlig kjørt et forsøk der de sammenliknet torskelarver som fikk naturlig plankton eller hoppekreps (i slekt med raudåte) og torskelarver som fikk hjuldyr som startfôr. Forskerne så at mange gener ble regulert ulikt hos torskelarvene på grunn av fôret.

En annen ting forskerne merket seg, var at torsken som fikk naturlig plankton vokste med dobbel så høy hastighet, selv om begge gruppene med torskelarver hadde ubegrenset tilgang til mat.

– Nesten alt reke- og fiskeoppdrett i verden foregår ved bruk av hjuldyr eller saltkreps. Noe som er forståelig da det er praktisk. Generasjonstiden hos hjuldyr er på noen få dager. Hoppekreps derimot kan ta alt fra to- tre uker opptil en måned å dyrke fram en generasjon, sier van der Meeren.

Nord Fiskarlag uttrykte i et debattinnlegg nylig bekymring for deformert, gytende torsk, som er kommet i garna til fiskere i Meløy. Foto: Privat

Ingen gjennombrudd

HI har på sin forskningsstasjon i Austevoll et sjøvannsbasseng. Der dyrker de blant annet hoppekreps. For å illustrere hvor lite effektivt det er å dyrke fram hoppekreps, forteller van der Meeren at bassenget er 20.000 kubikkmeter stort og fire meter dypt. Selv i det bassenget vil de ikke kunne produsere mer mat enn til kanskje 200.000 torskelarver i vårsesong.

Klekkerier for torsk inneholder gjerne millioner av larver.

– Verden over har det vært mye forskning på å dyrke hoppekreps mer intensivt, men det har ikke kommet noen gjennombrudd i kommersiell skala ennå, sier forskeren.

– Noe som ikke stemmer

Til tross for at det ikke finnes et sikkert svar på hvorfor oppdrettstorsken ser ut som den gjør, finnes det også villfisk som kan være deformert. Blant annet «korthaletorsk», som van der Meeren kaller den. Det er torsk som har sammenvokste virvler som gjør den butt og kort. «Kongetorsken» med inntrykt snute er også et annet kjent, men sjeldent fenomen.

– Jeg har sett slike tilfeller også på andre ville torskefisker, men får man masse torsk på ett sted som er korthalset, da er det noe som ikke stemmer.

Torsk med rogn, som fisker Lars-Gøran Ulriksen fikk på garna tidligere i vinter. Foto: Privat (arkiv)

Ikke unaturlig

Når det kommer til oppdrettstorsk som er knapt ett kilo, men gyteklar, sier van der Meeren at det i grunn ikke er helt unaturlig.

Fisk i oppdrett har god tilgang på mat. Det gjør at fisken modnes når den er mye yngre. Dette kan også skje hos villtorsk.

– Jeg har sett villtorsk nede i 40 centimeter og rundt ett kilo, som har vært moden. Det er ikke er vanlig å finne villtorsk som er moden så tidlig, men det skjer. Det er naturens variasjon for å si det sånn, sier van der Meeren.

I oppdrett vil torsk kunne modnes når den er rundt to år gammel. Villtorsk vil normalt sett modne når den er 4–6 år.

– Vi har en mistanke om at ernæring kan bety noe for skjelettdeformasjoner, sier forsker Terje van der Meeren. Foto: Julie Arntsen

Usikre på overlevelsesmulighetene

I forbindelse med at fiskere i Meløy har meldt fra om oppdrettstorsk i garna tidligere i vinter, uttrykte Nord Fiskarlag bekymring i et debattinnlegg i begynnelsen av mars. De skrev: «Nord Fiskarlag er svært bekymret for at genene til oppdrettstorsken nå spres ved gyting, og konsekvensen dette kan få for de lokale ville torskestammene.»

Van der Meeren sier til Fiskeribladet at de ikke vet hvilke konsekvenser genetisk blanding mellom oppdrettstorsk og villtorsk kan få, eller i hvilken grad et slikt avkom er levedyktig.

For laks er det påvist at oppdrettsavkom og kryssinger mellom oppdrettslaks og vill laks (hybridavkom), begge klekket som egg i en elv, hadde dårligere overlevelse i sjøfasen enn vill laks ifølge forskeren.

– Omfanget av en slik gyting i år er usikkert, fordi fisken som rømte i Voldsfjorden var liten og umoden når rømmingen skjedde. Rømt torsk fra observasjonene i Meløy var imidlertid stor og i gang med kjønnsmodningen, men mengdene rømt torsk er ikke kjent i dette området, sier van der Meeren.

Lider deformert torsk?

– Vet man noe om oppdrettstorsk som ser ut på bildene som har vært i media, om den torsken lider på noen vis med tanke på hvordan de ser ut?

– Det er ikke enkelt å svare på. Det kommer blant annet an på hvordan man definerer «lidelse» hos fisk. Deformert torsk (og andre fiskearter) finnes også i naturen. «Kongetorsken» er et eksempel på dette, sier forskeren.

Videre sier han at i merdene ser det ut til at deformert torsk vokser som torsken uten deformasjoner. Det betyr at de tar til seg næring i en oppdrettssituasjon. Men hva som skjer etter en eventuell rømming er vanskelig å si noe sikkert om.

– Hvis deformert torsk har større vanskeligheter med å ta til seg levende byttedyr etter en rømming enn torsken uten deformasjoner, så vil det i første omgang gå ut over veksten, og senere kanskje også overlevelse hvis den ikke klarer å ta til seg nok næring.

– Fisken vår ser flott ut

Per i dag er det to aktører som driver med produksjon av torskeyngel; Havlandet Marin Yngel og forskningsinstituttet Nofima.

Halvard Hovland er daglig leder i Havlandet Marin Yngel. Hovland skriver i en epost til Fiskeribladet at han ikke kan kommentere bildene av torsk som er deformert da han ikke har sett alle.

– Fisken vår ser flott ut. Fôret vi bruker i vår produksjon er nøye uttestet før vi tar det i bruk i kommersiell skala. Stamfisk-fôret vårt har vi utviklet selv etter mange år forskning og dette består av gode og dyre råvarer som sikrer gode egg, sier han.

Som nevnt må torsken den første tiden få dyreplankton. Mange i Havlandet Marin Yngel driver utelukkende med produksjon av små planter og dyr. Dyreplanktonet blir fôret med planteplankton.

Havlandet Marin Yngel bruker hjuldyr og artemia.

– Så det er egentlig et økosystem vi driver, skriver Hovland.

Halvard Hovland, daglig leder ved Havlandet Marin Yngel. Foto: Ruth Mari Skulbru (arkiv)

Fiskemel og krillmel

Når fisken til Havlandet Marin Yngel går over på tørrfôr, bruker de den første tiden fôr som inneholder sildeavskjær.

Videre kjøper Havlandet Marin Yngel fôr fra Skretting og Aller Aqua. Det Havlandet Marin Yngel produserer selv, inneholder i hovedsak fiskemel og krillmel.

Fiskefôr-leverandøren Skretting skriver i en epost til Fiskeribladet at man på deres nettsider kan se hva som er innholdet i fôret de leverer til havbruksnæringen.

På nettsidene står det at fôret kan inneholde mange forskjellige ingredienser av vegetabilsk, marin og land-animalsk opprinnelse. De vanligste jordbruksvekstene er soya, hvete og raps. Marine ingredienser stammer tradisjonelt fra ville fiskerier som sardin, ansjos, sild og mange flere.