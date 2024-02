Dette har resultert i at store mengder kolmule er drept ned og ikke registrert som et ressursuttak, heter det i meldingen.

Deler av den norske kolmuleflåten fisker nå vest av Irland i både EU-sonen og i internasjonalt farvann.

Kjent problem

«Fiskeridirektoratet har inspektør om bord på ett av fartøyene og vi har dokumentert store mengder død kolmule på havoverflaten, som trolig skyldes at trålposer har blitt sprengt i utøvelsen av fisket», skriver direktoratet.

– Vi ønsker ikke at fisket utøves på denne måten, sier divisjonsdirektør Siv June Hansen i tilsyns- og kontrolldivisjonen i Fiskeridirektoratet.

Direktoratet viser samtidig til at sprenging av trålposer i fisket etter kolmule er kjent problem som har pågått over tid.

– Ta hensyn

– Fiskeridirektoratet arbeider allerede sammen med både forskning og næring for å utvikle fangstbegrensende systemer i dette fisket. Målet med slike systemer er å redusere muligheten for at disse situasjonene oppstår, sier Hansen i meldingen.

Direktoratet oppfordrer fiskerne til å ta hensyn til stor fisketetthet, tilstand til redskapet og tauetid.

«Det er videre viktig at fisker bruker tilstrekkelig tid når redskapet hales for å redusere muligheten for sprenging av trålposer», står det i pressemeldingen.