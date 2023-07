For rundt tre uker siden stengte Fiskeridirektoratet flere rekefelt som følge av for stor innblanding av reker under minstemål. Ifølge daglig leder av helgelandsbedriften Nord-Reker AS, Bodil Johansen Holmen, er det de fem beste rekefeltene mellom Bodø og Brønnøysund.

Nå har imidlertid direktoratet åpnet feltene etter at de torsdag gjennomførte prøvetaking på de fem feltene:

Gåsværfjoden

Holandsfjorden

Skardsfjorden

Sørfjorden

Meløyfjorden

Målingene viser nå at stengingen har gitt ønsket resultat ifølge en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

Jublende damer

– I dag var det mange glade damer på jobb, sier en Holmen tydelig glad og lettet.