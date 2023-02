– Du skal fange så mye krabbe som mulig, men når det kommer ulykker som denne, så gir du f... Skipper Kjell Endresen på snøkrabbebåten «Prowess» er tydelig preget av ulykken mandag kveld, hvor en fisker i 30-årene fra Latvia falt over bord fra snøkrabbebåten «Hunter». – Jeg banker i bordet, for å si det sånn. Når man farer på havet og hit... Man vil ha alle med seg hjem igjen. Dette er trasig, sier Endresen på satellittelefon fra Barentshavet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.