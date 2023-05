– Det er ulike årsaker til forsinkelsen, men vi har fått båten slik vi ønsker det innenfor den lengdegrensa vi har å forholde oss til med båt under 40 meters lengde, sier reder Andreas Hansen.

Sammen med sønnen Erlend Nikolai har Andreas Hansen på «Stødig» gjort et stopp i Ålesund for å få noen viktige detaljer på plass for å gjøre båten klar i første omgang til rekefiske i Barentshavet. Dit går turen etter at båten er blitt vist fram for folk flest og senere båtdåp-seremoni hjemme i Eidkjosen lørdag 13.